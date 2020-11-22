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Не снижается число смертей от КВИ и пневмонии в Казахстане

За сутки от коронавируса умерли 6 человек, от пневмонии - 2 человека.

Фото : zakon.kz.22 ноября 2020, 09:32

Информация о заболеваемости коронавирусной инфекцией в РК на 22 ноября, сообщает zakon.kz.

На данный момент лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 11 191 человека, среди которых 614 детей. В стационарах находится – 3 165 пациент, на амбулаторном уровне – 8 026 человек. 214 человек находятся в тяжелом состоянии, 29– крайней степени тяжести, 23 - на аппаратах ИВЛ.

Данные по заболеваемости пневмонией с признаками COVID-19 на 22 ноября 2020 года

За прошедшие сутки было зарегистрировано 157 случаев заболевания, 2 случая с летальным исходом. За сутки выздоровели 99 человек.

С 1 августа зарегистрировано:
Заболевших- 41 159, случаев с летальным исходом - 427, всего выздоровели – 30 059 человек.


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