В Узбекистане будут контролировать вес чиновников

Сначала будут разработаны критерии по оценки тучности чиновников, а уже после запустится система анализа.

Министерство физической культуры и спорта Узбекистана анонсировало разработку системы по контролю за избыточным весом чиновников в онлайн-режиме, сообщает zakon.kz.

Система будет запущена 1 июля 2021 года, передает Кun.uz.

Сообщается, что сначала будут разработаны критерии по оценки тучности чиновников, а уже после запустится система анализа и онлайн-мониторинга результатов на основе составленного рейтинга.

Также с 2021 года для государственных органов и организаций будут установлены специальные перерывы для занятий производственной гимнастикой в течение рабочего дня.

Ранее 30 октября президент Шавкат Мирзиеев подписал указ "О мерах по широкому внедрению здорового образа жизни и дальнейшему развитию массового спорта".

В документе отмечалось, что с 1 января 2021 года руководители и сотрудники госорганов будут заниматься спортом минимум раз в неделю, чтобы "снижать уровень ожирения и укреплять здоровье".

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