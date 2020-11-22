Основные причины всех несчастий – курение, злоупотребление алкоголем и неправильная эксплуатация отопительных печей.

25 человек погибли при пожарах с начала отопительного сезона в Алматинской области, сообщает zakon.kz со ссылкой на Хабар 24.

Почти столько же получили тяжелые увечья. Из почти полутора тысяч возгораний 680 приходится на частный сектор. Основные причины всех несчастий, говорят ДЧСники, – курение, злоупотребление алкоголем, детская шалость и неправильная эксплуатация отопительных печей.

В прошлом году на покупку 25-ти тысяч датчиков угарного газа ушло почти 170 млн тенге. Устройства бесплатно установили в домах социально уязвимых слоев населения.

В этом году планируем также при поддержке акимата закупить и установить для данных слове населения датчики обнаружения непосредственно дыма, пожара и датчики утечки природного газа. Так как вы видите, область у нас активно газифицируется, - рассказал начальник управления департамента по ЧС Алматинской области Константин Канин.

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