Пожарные вынесли миллион тенге из горящего дома в ВКО
Также они успели спасти документы.
Фото : Instagram22 ноября 2020, 16:13
Пожарные Риддера вытащили миллион тенге из горящего дома, передает zakon.kz.
Согласно сообщению пресс-службы ДЧС ВКО, огнеборцы также вынесли два газовых баллона. Помимо прочего, пожарные успели спасти из огня документы.
Огонь полностью ликвидирован на площади 25 кв.м. Причиной пожара послужило нарушение требований пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления.
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