Горячие новости
Читайте также

Пожарные вынесли миллион тенге из горящего дома в ВКО

Также они успели спасти документы.

Фото : Instagram22 ноября 2020, 16:13

Пожарные Риддера вытащили миллион тенге из горящего дома, передает zakon.kz.

Согласно сообщению пресс-службы ДЧС ВКО, огнеборцы также вынесли два газовых баллона. Помимо прочего, пожарные успели спасти из огня документы.

Огонь полностью ликвидирован на площади 25 кв.м. Причиной пожара послужило нарушение требований пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты