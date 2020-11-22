Горячие новости
Читайте также

В Нур-Султане и шести регионах страны объявили штормовое предупреждение

Синоптики прогнозируют туман, гололед и низовую метель.

Фото : Pixabay22 ноября 2020, 16:44

РГП "Казгидромет" на 23 ноября объявил штормовое предупреждение в Нур-Султане, в Акмолинской, Туркестанской, Западно-Казахстанской, Мангистауской, Северо-Казахстанской и Жамбылской областях, передает zakon.kz.

В регионах прогнозируют туман, гололед и низовую метель.

В Нур-Султане вероятность шторма составляет 85-90%, Жамбылской - 90-95%, Туркестанской – 90-95%, Западно-Казахстанской – 85-90%, Мангистауской – 85-90%, Северо-Казахстанской – 90-95% и Акмолинской – 85-90%.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты