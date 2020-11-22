В Нур-Султане и шести регионах страны объявили штормовое предупреждение

Синоптики прогнозируют туман, гололед и низовую метель.

РГП "Казгидромет" на 23 ноября объявил штормовое предупреждение в Нур-Султане, в Акмолинской, Туркестанской, Западно-Казахстанской, Мангистауской, Северо-Казахстанской и Жамбылской областях, передает zakon.kz.

В регионах прогнозируют туман, гололед и низовую метель.

В Нур-Султане вероятность шторма составляет 85-90%, Жамбылской - 90-95%, Туркестанской – 90-95%, Западно-Казахстанской – 85-90%, Мангистауской – 85-90%, Северо-Казахстанской – 90-95% и Акмолинской – 85-90%.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!