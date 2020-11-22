США выходят из Договора по открытому небу

Американцы больше не смогут проводить облеты любых территорий участников соглашения для наблюдения за военной деятельностью, а также иметь доступ к полученным во время полетов данным.

США перестают быть участником Договора по открытому небу (ДОН). В воскресенье, 22 ноября, истекает шесть месяцев с тех пор, как американская администрация направила странам-участницам договора официальное уведомление о выходе из него, передает zakon.kz.

Таким образом США больше не смогут проводить облеты любых территорий участников соглашения для наблюдения за военной деятельностью, а также иметь доступ к полученным во время полетов данным.

В заявлении госсекретаря Майкла Помпео от 21 мая было указано, что Вашингтон может быть готов пересмотреть решение о выходе, если Россия "продемонстрирует возвращение к полному соблюдению этого договора по укреплению доверия". Президент США Дональд Трамп тогда же сообщил о шансе достичь нового соглашения.

Главной причиной выхода из договора было названо невыполнение договора со стороны России. За прошедшие шесть месяцев американская сторона не заявляла о достижении договоренностей с Россией. В Москве в свою очередь неоднократно подчеркивали неприемлемость выдвигаемых Вашингтоном условий для отмены решения, охарактеризовав их как ультиматумы.

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