ВОЗ предупредила о третьей волне коронавируса в Европе

Европейские страны не сумели предотвратить вторую волну коронавируса, после того как им удалось взять под контроль первую, констатируют в ВОЗ.

В случае отсутствия необходимых шагов для сдерживания пандемии коронавируса, Европу ожидает третья волна COVID-19 уже в начале следующего года. Об этом сказал специальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по коронавирусу Давид Набарро, передает zakon.kz со ссылкой на Korrespondent.

Они (руководители стран Европы) упустили возможность создания необходимой инфраструктуры в течение летних месяцев, после того, как взяли под контроль первую волну. Сейчас у нас вторая волна. Если они не построят необходимой инфраструктуры, у нас будет третья волна в начале следующего года, – сказал Набарро и назвал реакцию Европы на пандемию "неполноценной".

Набарро обратил внимание на шаг Швейцарии, где позволили работу горнолыжных курортов, в то время как другие альпийские страны, такие как Австрия, закрыли места зимнего отдыха. Набарро предупредил, что Швейцария из-за своих действий рискует получить "очень высокий уровень заболеваемости и смертности".

При этом представитель ВОЗ высоко оценил действия стран Азии по борьбе с коронавирусом, таких как Южная Корея, где распространение болезни находится на относительно низком уровне.

Люди ведут себя так, что это препятствует распространению вируса: соблюдают дистанцию, носят маски, изолируются, когда болеют, моют руки и поверхности. Они защищают группы, которые находятся на самом высоком риске, – отметил Набарро и напомнил, что Азия не ослабляла карантин раньше, чем необходимо.

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