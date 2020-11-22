США перебросили бомбардировщики на Ближний Восток
С базы Майнот в Северной Дакоте вылетели экипажи B-52H Stratofortress, прикомандированные к 5-му бомбардировочному крылу.
Фото : CENTCOM22 ноября 2020, 18:40
Американские военные перебросили на Ближний Восток стратегические бомбардировщики B-52H Stratofortress, передает zakon.kz со ссылкой на Центральное командование ВС США (CENTCOM).
Экипажи B-52H Stratofortress ВВС США, прикомандированные к 5-му бомбардировочному крылу на военно-воздушной базе Майнот, штат Северная Дакота, 21 ноября выполнили в сжатые сроки дальний полет на Ближний Восток в целях сдерживания агрессии и заверения партнеров и союзников США в поддержке, – говорится в сообщении.
Отмечается, что в последний раз американские дальние бомбардировщики присутствовали на Ближнем Востоке в начале текущего года.
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