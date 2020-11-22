Путин объяснил почему не поздравил Байдена
Подсчет голосов в США еще не завершен.
Фото : пресс-служба Кремля22 ноября 2020, 19:09
Президент России Владимир Путин заявил, что в отсутствии поздравлений кандидату в президенты США от Демпартии Джо Байдену со стороны Москвы нет никакой подоплеки, передает zakon.kz со ссылкой на РБК.
Не то что нам кто-то нравится, кто-то не нравится — мы просто ждем окончания внутриполитического противостояния, - заявил Путин.
Выборы президента США прошли 3 ноября, но подсчет бюллетеней затянулся из-за рекордной явки и 100 млн голосовавших по почте. СМИ США на основе собственных подсчетов называют победителем политической гонки демократа Джо Байдена.
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