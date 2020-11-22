"Барыс" потерпел четвертое поражение подряд в КХЛ
"Барыс" занимает девятое место в таблице Восточной конференции с 25 очками.
Фото : ХК "Барыс"22 ноября 2020, 20:04
ХК "Барыс" потерпел поражение от "Салавата Юлаева" (1:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ, передает zakon.kz.
Это четвертое поражение подряд для казахстанского клуба.
В последних шести играх команда тренера Юрия Михайлиса одержала всего одну победу.
"Барыс" занимает девятое место в таблице Восточной конференции с 25 очками.
Вчера стало известно о конфликте на тренировке команды – защитник Никита Клещенко сломал челюсть Джесси Блэкеру.
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