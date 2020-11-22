Израиль в ответ ударил авиацией по сектору Газа

Израильская авиация ударила по военным целям ХАМАС в секторе Газа в ответ на ночной обстрел.

Авиация ВВС Израиля в воскресенье нанесла удары по целям в секторе Газа в ответ на запущенные ракеты в сторону израильской территории, передает zakon.kz со ссылкой на Армию обороны Израиля.

В ответ на ракету, которая была выпущена из сектора Газа в сторону Израиля ранее ночью, израильские ВВС ударили по военным целям ХАМАС в секторе Газа, в частности: две площадки по производству ракетных боеприпасов, подземные инфраструктуры и военный склад, - заявили в IDF.

По данным Times of Israel, в ходе операции были задействованы как самолеты, так и вертолеты ВВС.

Отмечается, что до проведения спецоперации израильскими военными радикальное исламистское движение ХАМАС запустило ракету в субботу ночью в сторону южного израильского города Ашкелон, ударив по одному из складов. По данным местных СМИ, одна беременная женщина пострадала, когда бежала в убежище после включения сирены в городе.

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