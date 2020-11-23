Белорусские силовики задержали 200 человек и применили спецсредства

Отмечается, что сотрудники милиции неоднократно предупреждали о незаконности участия в несанкционированных мероприятиях.

В министерстве внутренних дел Беларуси подтвердили, что силовики применяли спецсредства на акциях протеста в Минске, передает zakon.kz со ссылкой на TYT.by.

Также отмечается, что сотрудники милиции неоднократно предупреждали о незаконности участия в несанкционированных мероприятиях и напоминали о соблюдении Правил дорожного движения.

Сколько человек задержали, в МВД пока не сообщают. Но по данным правозащитного центра Вясна сейчас уже задержано 224 человека, большинство в Минске.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!