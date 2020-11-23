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Белорусские силовики задержали 200 человек и применили спецсредства

Отмечается, что сотрудники милиции неоднократно предупреждали о незаконности участия в несанкционированных мероприятиях.

Фото : tut.by23 ноября 2020, 00:35

В министерстве внутренних дел Беларуси подтвердили, что силовики применяли спецсредства на акциях протеста в Минске, передает zakon.kz со ссылкой на TYT.by.

Также отмечается, что сотрудники милиции неоднократно предупреждали о незаконности участия в несанкционированных мероприятиях и напоминали о соблюдении Правил дорожного движения.

Сколько человек задержали, в МВД пока не сообщают. Но по данным правозащитного центра Вясна сейчас уже задержано 224 человека, большинство в Минске.


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