Белорусские силовики задержали 200 человек и применили спецсредства
Отмечается, что сотрудники милиции неоднократно предупреждали о незаконности участия в несанкционированных мероприятиях.
Фото : tut.by23 ноября 2020, 00:35
В министерстве внутренних дел Беларуси подтвердили, что силовики применяли спецсредства на акциях протеста в Минске, передает zakon.kz со ссылкой на TYT.by.
Также отмечается, что сотрудники милиции неоднократно предупреждали о незаконности участия в несанкционированных мероприятиях и напоминали о соблюдении Правил дорожного движения.
Сколько человек задержали, в МВД пока не сообщают. Но по данным правозащитного центра Вясна сейчас уже задержано 224 человека, большинство в Минске.
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