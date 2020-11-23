Прогноз погоды по территории Казахстана на 23 ноября 

Местами по республике ожидаются туман, гололед, усиление ветра, на юге – низовая метель.

Прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 23 ноября, сообщает zakon.kz.

По-прежнему, на северную часть республики оказывает влияние антициклон, с которым сохраняется погода без осадков, а на остальной части республики под влиянием фронтальных разделов местами пройдет снег, на западе, юго-западе – осадки (снег, дождь), - говорится в сообщении РГП "КАЗГИДРОМЕТ".

Местами по республике ожидаются туман, гололед, усиление ветра, на юге – низовая метель.

В Жамбылской области местами ожидаются туман, гололед, низовая метель, усиление ветра 15-20 м/с.

В Алматинской области ночью местами ожидаются туман, в районе Жаланашколя усиление ветра 15-20 м/с.

В Западно-Казахстанской, Атырауской, Мангыстауской областях местами ожидается гололед, в Западно-Казахстанской, Атырауской областях местами туман.

В Акмолинской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Костанайской, Туркестанской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидается туман.





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