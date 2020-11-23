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Предприниматель из Костаная обыграл знатоков клуба "Что? Где? Когда?"

Сергей Смоленюк получит 100 тыс. рублей, или около полумиллиона тенге.

Фото : zakon.kz.23 ноября 2020, 06:38

22 ноября в прямом эфире прошла внеочередная специгра «Что? Где? Когда?», посвященная 45-летию телепередачи, сообщает zakon.kz со ссылкой на Тobolinfo.kz.

В честь юбилея игры команды за столом менялись после каждого неверного ответа. На 9 раунде волчок указал на конверт с надписью Костанай.

На этот раз, как и в предыдущих вопросах, отправленных Смоленюком, костанаец рассчитывал на визуальное восприятие знатоков — распорядители клуба вынесли им перо и ложку.

Вопрос Сергея Смоленюка касался изображения этих предметов на двух картинах Рене Магритта. Он поинтересовался, что изображено в двух аналогичных картинах слева, если справа — ложка и перо, отраженные в сильно увеличенном размере.

Во время обсуждения вопроса Смоленюка за столом находилась сборная под руководством Бориса Белозерова, на вопрос решил ответить сам капитан.

Но, увы, удача знатокам не улыбнулась. Как выяснилось, на творениях Магритт изобразил Пизанскую башню, а указанные предметы потому и увеличены, что на рисунках будто подпирают архитектурное строение.

Очко ушло к телезрителям. Сергей Смоленюк получит 100 тыс. рублей, или около полумиллиона тенге.

Костанаец принял участие в телеигре в 8 раз, за это время отправил 1100 вопросов. Из тех, что легли на стол знатоков, победу одержал во второй раз.


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