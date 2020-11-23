В сенате США раскритиковали выход из Договора по открытому небу

Майк Помпео ранее заявил, что США после выхода из договора будут лучше защищены.

Соединенные Штаты и их союзники хуже защищены от России из-за выхода из Договора по открытому небу, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Об этом заявил старший демократ комитета по иностранным делам в сенате США Роберт Менендес.

Госсекретарь США Майк Помпео ранее заявил, что США после выхода из договора будут лучше защищены.

Решение администрации (Трампа - ред.) выйти из Договора по открытому небу безрассудно и делает Соединенные Штаты и наших союзников менее защищенными от России... Это решение вписывается в более широкую схему отказа от соглашений о контроле над вооружениями и нераспространению, что вызывает у наших союзников глубокую обеспокоенность относительно нашей приверженности их безопасности, - говорится в заявлении сенатора, опубликованном на сайте комитета.

Также Менендес подчеркнул, что решение Трампа о выходе из договора позволяет говорить о нарушении американского законодательства.

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