В сенате США раскритиковали выход из Договора по открытому небу
Майк Помпео ранее заявил, что США после выхода из договора будут лучше защищены.
Фото : kashamalasha23 ноября 2020, 07:15
Соединенные Штаты и их союзники хуже защищены от России из-за выхода из Договора по открытому небу, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.
Об этом заявил старший демократ комитета по иностранным делам в сенате США Роберт Менендес.
Госсекретарь США Майк Помпео ранее заявил, что США после выхода из договора будут лучше защищены.
Решение администрации (Трампа - ред.) выйти из Договора по открытому небу безрассудно и делает Соединенные Штаты и наших союзников менее защищенными от России... Это решение вписывается в более широкую схему отказа от соглашений о контроле над вооружениями и нераспространению, что вызывает у наших союзников глубокую обеспокоенность относительно нашей приверженности их безопасности, - говорится в заявлении сенатора, опубликованном на сайте комитета.
Также Менендес подчеркнул, что решение Трампа о выходе из договора позволяет говорить о нарушении американского законодательства.
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