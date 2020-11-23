Президент Касым-Жомарт Токаев прибыл в Карагандинскую область с рабочим визитом, передает zakon.kz.

Глава государства планирует посетить ряд индустриальных производств, а также ознакомиться с ходом реализации крупных инвестиционных проектов и развитием специальной экономической зоны "Сарыарка". В ходе поездки также ожидается посещение металлургического комбината "АрселорМиттал Темиртау", - сообщил пресс-секретарь Президента Берик Уали на своей странице в Facebook.