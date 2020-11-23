Правила прикрепления казахстанцев к медучреждениям утвердил Минздрав

Прикрепиться к поликлинике можно двумя способами.

Министр здравоохранения РК своим приказом от 13 ноября 2020 года утвердил правила прикрепления физических лиц к организациям здравоохранения, оказывающим первичную медико-санитарную помощь, передает zakon.kz.

Так, указывается, что прикрепление к организациям здравоохранения, оказывающим ПМСП, осуществляется по месту постоянного или временного проживания с учетом права свободного выбора организации ПМСП в пределах одной административно-территориальной единицы (село, поселок, сельский округ, район в городе, город, район, область), за исключением лиц, проживающих на приграничных территориях, которые могут прикрепиться в близлежащую поликлинику, расположенную на другой административно-территориальной единице.

Свободный выбор специалиста ПМСП осуществляется в пределах организации по месту прикрепления с учетом количества прикрепленного населения на участке (части территории обслуживания населения субъектом первичной медико-санитарной помощи, закрепленной за специалистом ПМСП).

Прикрепиться к поликлинике по месту постоянного или временного проживания можно при помощи госуслуги "Прикрепление к медицинской организации, оказывающей ПМСП" при самостоятельном обращении или через веб-портал "Электронного правительства".

Сведения о документах, удостоверяющих личность, организация ПМСП получает из соответствующих государственных информационных систем через портал электронного правительства.

При этом непосредственно обратиться с заявлением на прикрепление в поликлинику в письменной форме на имя первого руководителя организации могут:

- пенсионеры;

- инвалиды;

- законные представители ребенка инвалида с детства, а также опекуны или попечители, патронатные воспитатели и другие заменяющие их лица, осуществляющие заботу, образование, воспитание, защиту прав и интересов ребенка;

- осужденные, отбывающие наказание по приговору суда в местах лишения свободы, отбывающие в колониях (по месту отбывания), при наличии протокола комиссии по рассмотрению вопросов регистрации прикрепления (открепления) населения к ПМСП в ИС "Регистр прикрепленного населения", созданной приказом первого руководителя госучреждений "Управление здравоохранение" регионов;

- студенты, а также обучающиеся в медресе, при наличии официального обращения ректора высшего учебного заведения в ПМСП и протокол комиссии между учебным заведением и ПМСП;

- военнослужащие срочной службы;

- дети, родившиеся в иностранных государствах;

- опекаемые домов малютки, сирот, престарелых и другие;

- оформляющие прикрепление по доверенности, в том числе по договору добровольного медицинского страхования при наличии договора.

Через портал электронного правительства прикрепление осуществляется с момента сдачи документов в течение одного рабочего дня. Запрос на оказание государственной услуги принимается за 2 часа до окончания работы организации ПМСП (до 18.00 часов в рабочие дни).

Как отмечается, прикрепление частным медцентрам, оказывающим ПМСП в рамках ГОБМП или в системе ОСМС, осуществляется по такому же порядку.

Открепление от организации ПМСП осуществляется при:

- установления факта смерти прикрепленного лица на основании свидетельства о смерти;

- при изменении прикрепленным лицом места постоянного или временного фактического проживания;

- прекращении действия договора ДМС.

Приказ вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня его первого официального опубликования (20 ноября).

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