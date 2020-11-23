36 млн тенге задолжал "Алматы су" поставщикам

Просрочка в оплате превысила 10 дней.

В Алматы коммунальное государственное предприятие задолжало предпринимателям крупную сумму денег. В ситуацию вмешалась созданная мобильная группа по защите прав предпринимателей, в которую вошли сотрудники прокуратуры и представители палаты предпринимателей НПП "Атамекен", передает zakon.kz.

Прокуратура Бостандыкского района установила факт невыплаты более 20 календарных дней ГКП "Алматы Су" поставщикам денежных средств за исполненные обязательства в рамках договора государственных закупок.

По закону срок оплаты после принятия заказчиком товаров, работ и услуг по договору осуществляется в срок, не превышающий пяти рабочих дней. По акту надзора произведена оплата 27 поставщикам на сумму 36 млн. тенге, - сообщили в пресс-службе Прокуратуры города.

Помимо этого, в Медеуском районе был разрешен вопрос открытия и функционирования помещения общепита, которое ранее было опечатано органом уголовного преследования. После дачи прокуратурой указания по уголовному делу, предприниматель открыл свой ресторан и работает в штатном режиме.

Работа по защите бизнеса продолжается. Напоминаем, что данная группа работает круглосуточно. По всем фактам незаконного вмешательства в деятельность предпринимателей просим обращаться по единому номеру +7701 775 55 00 либо в Telegram-канал по ссылке https://t.me/zashitabiznesaalmaty, - сообщили в прокуратуре.

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