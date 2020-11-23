Дворец даст возможность всем детям учиться большому теннису и поддерживать свое здоровье.

23 ноября Касым-Жомарт Токаев посетил новый теннисный центр Караганды, передает zakon.kz.

Инфраструктура нового теннисного центра Караганды отвечает лучшим мировым стандартам: 11 кортов (из них - семь крытых), два зала общей физической подготовки (ОФП) и специальной физической подготовки (СФП).

Техническое оснащение центра (покрытие GreenSet, освещенность - 1000 люкс, комплекс тренажеров Technogym) позволяет проводить как республиканские, так и международные теннисные турниры уровня ATP/WTA Challenger, в которых принимают участие игроки из топ-100 мирового уровня.

На территории центра, общей площадью 7,8 тысяч квадратных метров, также предусмотрены конференц-зал и два кафетерия, имеется гостиничный комплекс. Фасад здания, выполненный из линеарных панелей, выгодно отличает центр, делая его одним из лэндмарков юго-восточной части города. В 2019 году в открытии центра такого уровня в Нур-Султане принимали участие звезды мирового тенниса – Новак Джокович и Рафаэль Надаль.

Следуя лучшим мировым практикам по развитию комфортной городской среды, вокруг центра, по направлению к Парку Победы, который является излюбленным местом отдыха карагандинцев, была благоустроена и озеленена территория площадью 1,5 га. Строительство объекта обошлось в 2,4 млрд тенге. Эти частные инвестиции были привлечены Федерацией тенниса Казахстана.

Я хотел бы поздравить с вводом в действие этого важного для города объекта. Мы сейчас ставим вопрос о том, чтобы развивать массовый спорт. Этот дворец даст возможность всем детям учиться большому теннису и поддерживать свое здоровье. Здесь очень функционально и удобно. Пользуясь возможностью, хотел бы выразить признательность президенту Федерации тенниса Булату Жамитовичу Утемуратову, – сказал Глава государства.

Методическое сопровождение и операционное управление деятельностью теннисного центра, который позволяет организовать тренировочный процесс для 650 детей, будет осуществлять Федерация тенниса Казахстана. К слову, в октябре этого года Федерация тенниса провела первый в Казахстане турнир ATP 250 Astana Open, с участием спортсменов из топ-70 мирового рейтинга ATP (ATP – Ассоциация теннисистов-профессионалов). Мероприятие, проведенное в условиях строгого соблюдения всех санитарно-эпидемиологических требований, было удостоено высокой оценки ATP.

Открытие второго теннисного центра в Караганде является продолжением системной работы Федерации тенниса по развитию теннисной инфраструктуры мирового уровня в Казахстане. Я уверен, что новый теннисный центр под управлением Федерации станет местом притяжения детей и подростков и будет способствовать взращиванию нового поколения спортсменов, которыми всегда славилась Караганда, - отметил президент Федерации тенниса Казахстана Булат Утемуратов.

Стоимость занятий теннисом для одного ребенка в новом центре составляет 15-20 тысяч тенге в месяц. Для взрослых любителей тенниса - от 20 тысяч в месяц.

На сегодняшний день в 14 областных центрах (за исключением Туркестана), а также в Алматы и Нур-Султане функционирует 35 теннисных центров с 344 кортами (для сравнения: в 2010 году в стране было 18 центров и 184 корта, соответственно). Общее количество детей, занимающихся теннисом, составляет порядка 8,5 тысяч (для сравнения: в 2007 году теннисом занималось 1,5 тысячи детей).

Филиалы Федерации тенниса Казахстана расположены в 17 городах Казахстана: Актау, Актобе, Алматы, Атырау, Караганде, Кокшетау, Костанае, Кызылорде, Нур-Султане, Павлодаре, Петропавловске, Талдыкоргане, Таразе, Уральске, Усть-Каменогорске, Шымкенте, Экибастузе.

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