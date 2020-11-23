Абдыкаликова рассказала о развитии Кызылординской области за 9 месяцев

В рамках третьей пятилетки индустриализации в регионе реализуется 26 инвестпроектов.

На пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК аким Кызылординской области Гульшара Абдыкаликова рассказала о реализации в Кызылординской области Послания Президента "Казахстан в новой реальности: время действий" и социально-экономическом развитии региона за 9 месяцев, сообщает zakon.kz.

По информации пресс-службы акима Кызылординской области, глава региона остановилась на развитии основных отраслей, а также доложила о ходе реализации государственных программ.

Пандемия внесла изменения во все сферы жизни. Благодаря решениям, принятым главой государства, удалось минимизировать последствия. Так, производство продукции в обрабатывающей промышленности по итогам 9 месяцев т. г. увеличилось на 3,5%, в сельском хозяйстве - на 3,1%. Количество действующих субъектов малого и среднего бизнеса выросло на 5,4%. В целях развития нефтедобывающей сферы начаты работы по изучению недр Шу-Сарысуйского осадочного бассейна, - сказала Гульшара Абдыкаликова.

В рамках третьей пятилетки индустриализации в регионе реализуется 26 инвестпроектов стоимостью свыше 554 млрд.тенге, что позволит создать порядка 7 тысяч рабочих мест. В рамках программы введен цех по глубокой переработке товарной рыбы в Аральском районе. До конца т.г. в том же районе планируется ввести еще один завод по глубокой переработке рыбы и ГОК по обогащению кварцевых песков.

Прорабатывается вопрос создания сопутствующих производств вокруг крупных заводов. В частности, вокруг стекольного завода, который планируется ввести в следующем году, намечено создание не менее 8 производств.

Спикер отметила, что в этом году собран высокий урожай риса - более 550 тысяч тонн риса при средней урожайности 61,8 центнера c гектара. Впервые из Приаралья в Германию отправлено 420 тонн камыша, в Россию начат экспорт свежих томатов и замороженных овощей. Всего в 17 стран мира экспортировано 11 видов сельхозпродукции.

Принято решение стабилизировать посевы риса и расширять посевы менее водоемких культур. Внимание уделяется современным системам орошения: аквагелям, дождевальным, капельным системам. Впервые в Жанакорганском районе с использованием аквагелей озимой пшеницей засеяно 80 га. Это позволило собрать в среднем по 18 ц/га.

Планируется строительство 6 водохранилищ объемом 2,3 млрд.кубометров. Также начата реализация крупных проектов по реконструкции Кызылординского и Айтекского гидроузлов, по ремонту Жиделинского водохранилища, совершенствованию ирригационной и дренажной системы в Жалагашском районе.

Поголовье КРС возросло на 4,4%, овец и коз – на 5,5%, лошадей – на 8,5%, верблюдов – на 5,3%. В целях развития отгонного животноводства планируется отремонтировать 452 источника воды на неиспользуемых пастбищах. Это позволит задействовать порядка 7 млн.га.

Принята региональная программа развития рыбного хозяйства, на реализацию которой планируется направить 28 млрд.тенге. До 2030 года в рамках программы будет создано 55 озерно-товарных рыбоводств, 10 прудовых и 4 садковых хозяйства.

Для повышения бизнес - потенциала разработана Карта экономического развития до 2023 года, в рамках которой планируется реализовать 265 проектов на общую сумму 270 млрд. тенге, что позволит создать более 4600 постоянных рабочих мест. В этом году в реализацию взято 110 проектов, позволяющих создать более 2 тысяч новых рабочих мест.

В бизнес вовлекают и многодетных матерей. Гранты на реализацию бизнес-идей по программе "Еңбек" получили 602 многодетные матери.

Аким отметила, что в период ограничений порядка 54 тыс. предпринимателей получили налоговые льготы и более 8,5 тыс. освобождены от уплаты ОСМС. 9 тысяч торговых площадей освобождены от уплаты арендных платежей на сумму почти 700 млн. тенге, до конца года будут также освобождены 194 субъекта МСБ, арендующих госсобственность.

В результате реализации госпрограмм с начала года создано около 19 тыс. новых рабочих мест, из них 14 тысяч - постоянные. Благодаря реализации в рамках Дорожной карты занятости 277 инфраструктурных проектов трудоустроено около 9,5 тыс. человек. Уровень безработицы удерживается на отметке 4,9%.

Усилена работа по подготовке к возможной второй волне СOVID. При необходимости будет развернут 21 инфекционный стационар на 3200 коек. Действует 138 медицинских мобильных групп, оказывающих амбулаторные услуги на дому, и 24 мониторинговые группы, контролирующие соблюдение санэпидтребований. Сформирован кадровый резерв из 3600 медработников.

Число аппаратов ИВЛ доведено до 244. Имеется 9 ПЦР, 60 рентген-аппаратов, 682 кислородных концентратора. Сформирован двухмесячный запас лекарств. Для формирования стабфонда лекарственных препаратов выделено 488 млн.тенге. Завершается строительство новой модульной инфекционной больницы на 200 коек, в областной многопрофильной больнице построена кислородная станция, строительство такой же завершается в Казалинской межрайонной больнице, - сказала аким области.

Из 300 школ на сегодня в традиционном режиме работает 121 школа, открыто более 2000 дежурных групп, где обучаются свыше 40 тысяч детей. Взамен аварийных строятся 3 новые школы. За счет частных инвесторов строятся еще 2 школы на 300 и 500 мест.

Глава региона остановилась на вопросах обеспечения населения жильем. В области строится 98 жилых домов на 1946 квартир, из них 74 на 696 квартир введут в эксплуатацию до конца года. Планируется продолжить практику строительства жилья для граждан Казахстана в г.Байконыр и начать в 2021 году строительство пяти 50-ти квартирных домов.

Централизованным водоснабжением обеспечено 97% населения области, 63% имеют возможность потреблять природный газ. До конца года такую возможность получат уже 70% населения. Кроме того, отремонтировано более 498 км автодорог, улиц и мостов.

В сфере спорта до конца года за счет бюджета будет построено еще 12 новых объектов, в том числе база гребли на байдарках и каноэ. В рамках ГЧП строится 5 ФОКов.

Впервые поставлена опера "Абай", в онлайн формате организовано более 2000 культурных мероприятий.

Около 700 добровольцев насчитывает сегодня волонтерское движение, ими в общей сложности организовано более 1000 мероприятий.

В период ЧП и карантинных ограничений произведено свыше 536 тысяч соцвыплат в размере 42,5 тыс. тенге. Через региональный фонд "Birgemiz Qyzylorda" более 24 тыс. семей выплачено по 50 тыс. тенге.

В рамках празднования крупных историко-культурных дат: 1150-летия Абу Насыра аль-Фараби, 750-летия Ұлық Ұлыс, 175-летия великого Абая, 75- летия Победы в Великой Отечественной войне в онлайн – формате проведено около 2000 мероприятий.

В рамках программы "Рухани жаңғыру" проводились историко-археологические исследования на древних городищах Бабиш-Мола, Жанкент, Сыганак.

В завершение брифинга Гульшара Абдыкаликова ответила на вопросы журналистов.

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