Кто и зачем проводит санитарно-эпидемиологический мониторинг в Казахстане

Санитарно-эпидемиологический мониторинг является государственной системой наблюдения за состоянием здоровья населения и среды обитания человека.

Министр здравоохранения РК своим приказом от 13 ноября 2020 года утвердил правила проведения санитарно-эпидемиологического мониторинга, передает zakon.kz.

Санитарно-эпидемиологический мониторинг является государственной системой наблюдения за состоянием здоровья населения и среды обитания, посредством сбора, обработки, систематизации, анализа, оценки и прогноза, а также определения причинно-следственных связей между состоянием здоровья населения и состоянием среды обитания человека.

Целью санитарно-эпидемиологического мониторинга является получение достоверной информации о воздействии факторов среды обитания (химических, физических, биологических, социальных) на здоровье человека, оценка эффективности выполняемых мероприятий по предупреждению возникновения отравлений и вспышек инфекционных заболеваний, профессиональных заболеваний, возможность прогнозирования их возникновения.

Санитарно-эпидемиологический мониторинг и оценка эффективности выполняемых мероприятий проводится на соответствие требованиям документов государственной системы санитарно-эпидемиологического нормирования (санитарных правил, гигиенических нормативов, технических регламентов, методических указаний и рекомендаций) в порядке, предусмотренном кодексом о здоровье народа.

Руководство и координацию организационно-методического, нормативно-правового и программно-технического обеспечения санитарно-эпидемиологического мониторинга осуществляет государственный орган в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Как отмечается, мониторинг проводится в отношении объектов и продукции, подлежащих санитарно-эпидемиологическому надзору, лабораторных и инструментальных исследований, показателей инфекционной, неинфекционной и профессиональной заболеваемости, санитарно-эпидемиологических и профилактических мероприятий.

Проведение санэпидмониторинга осуществляется поэтапно и включает в себя:

- сбор, обработку, систематизацию данных (цифровых, аналитических) о состоянии здоровья населения и среды обитания человека, по результатам проведенных санитарно-эпидемиологических обследований объектов, подлежащих государственному санитарно-эпидемиологическому надзору и контролю;

- анализ и выявление причинно-следственных связей между состоянием здоровья и средой обитания человека, причин и условий изменения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, на основании результатов лабораторных и инструментальных исследований продукции и объектов санитарно-эпидемиологического надзора и контроля;

- идентификацию факторов среды обитания и отбор ведущих показателей нарушения здоровья для оптимизации лабораторного контроля в системе санитарно-эпидемиологического мониторинга;

- в случае выявления инфекционных и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) установление причин и условий их возникновения и распространения;

- межведомственное взаимодействие по ведению санитарно-эпидемиологического мониторинга, в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения;

- оценку и прогноз изменения состояния здоровья населения в связи с изменениями среды обитания человека;

- определение неотложных и долгосрочных мероприятий по предупреждению и устранению воздействия вредных факторов на здоровье населения;

- создание информационно-аналитических систем, сетей, программных материалов и баз данных санитарно-эпидемиологического мониторинга района, города, области и республики и хранение данных санитарно-эпидемиологического мониторинга.

Приказ вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня его первого официального опубликования.

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