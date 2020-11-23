Всего пять чиновников вошли в Экологический совет Павлодарской области

Определены основные стратегические направления.

80% мест в консультативно-совещательном органе заняли экологические активисты, ученые и общественники. Новый формат работы Экосовета Павлодарской области обсудили на онлайн-заседании с участием акима Абылкаира Скакова.

Определены основные стратегические направления. Это улучшение качества атмосферного воздуха, снижение выбросов, озеленение, управление твердыми бытовыми отходами и повышение уровня экологической культуры, - обратился к участникам заседания Абылкаир Скаков. - Здесь, как ни в какой другой отрасли, важна ваша поддержка, необходима совместная работа с нашими экологическими активистами, экспертами и учеными.

Ранее в Экосовет входили 17 человек. Сейчас его состав увеличен до 25. Расширено представительство экологических НПО - с 3 до 10. В совет также вошли семь ученых и экспертов, три представителя маслихатов и общественного совета, пятеро госслужащих.

Теперь в Экосовете четыре рабочие группы, которые сосредоточатся на основных направлениях: охрана атмосферного воздуха, внедрение зеленых технологий, наилучшие доступные технологии; управление отходами производства и потребления, исторические загрязнения; охрана и рациональное использование водных ресурсов; развитие зеленых зон, особо охраняемых природных территорий, биоразнообразия.

Необходим формат взаимодействия без лишних бюрократических процедур, - сказал руководитель управления недропользования Кадылжан Сатиев. - Подход с делением на рабочие группы и фокусированием каждой из них на определенном направлении будет более эффективным и ориентирован на результат.

Глава ОО "ЭКОМ" Светлана Могилюк выразила надежду на то, что тенденция проведения открытых общественных слушаний по планируемым проектам сохранится. По ее мнению, деятельность Экосовета тоже должна стать более публичной. Руководитель Павлодарского Дома географии Александр Вервекин в числе прочего поднял вопрос экологического просвещения.

Дети искренне говорят, что, если привязать тряпочку на сосну в Баянауле, сбудется желание. Егеря специально оставили на территории нацпарка два дерева, погибших от таких тряпочек, чтобы объяснить, что ни к чему хорошему это не приводит, - рассказал Вервекин.

О проблеме ухода за деревьями напомнила глава фонда "Берегиня-Био" Татьяна Пономарева. По словам Абылкаира Скакова, на 2021 год в регионе запланировано массовое озеленение. Только в Павлодаре хотят высадить до 20 тысяч деревьев.

Аким потребовал от подчиненных исключить формализм в сотрудничестве с членами совета.

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