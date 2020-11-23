Еще одна вакцина готова к выходу на рынок

На ее разработку ушло около 10 месяцев.

Вакцина против коронавируса, разработанная Оксфордским университетом, показала эффективность в 70%, передает zakon.kz со ссылкой на BBC.

Сообщается, что эта вакцина дешевле, ее легче хранить и доставлять по всему миру в отличие от вакцин Pfizer и Moderna, у которых была зафиксирована 95% эффективность. Разработчики вакцины планируют совершенствовать ее и довести защиту до 90%.

Правительство Великобритании предварительно заказало 100 миллионов доз, достаточных для 50 миллионов человек.

На ее разработку ушло около 10 месяцев.

В третьей фазе клинических испытаний участвовали 20 тысяч добровольцев. Половина из них в Бразилии. Было зарегистрировано 30 случаев заболевания Covid у людей, получивших две дозы вакцины, и 101 случай у людей, получивших фиктивную инъекцию.

Однако выход на рынок пока не предвидится до тех пор, пока не будет получено разрешение от регулирующих органов. Прежде всего будет оценена ее безопасность. Процесс начнется в ближайшие недели.

Первыми в очереди на вакцинацию будут жители и персонал домов престарелых Великобритании. После них медицинские работники и люди старше 80 лет. Вакцинирование пойдет "вниз по возрастным группам".

После проведения всех экспертиз ожидается произвести три миллиарда доз по всему миру.

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