Строительство в урочище Бозжыра. Проект представят на общественные слушания

Инвестор предлагает построить отель на расстоянии в 2 км от так называемых "клыков".

Несмотря на колоссальный упадок, который произошел в туристической отрасли во всем мире, в связи с пандемией коронавируса, стремительно начал набирать обороты внутренний туризм, сообщает zakon.kz.

Туристы активно посещают природные достопримечательности Мангистау, многие особенно интересуются урочищем Бозжыра. К примеру, с августа по октябрь Бозжыру посетили около 2 тысяч человек.

Предполагается, что в следующем году эта цифра вырастет в 5 раз. Беспорядочное посещение уникальной местности туристами может нанести огромный ущерб природе. Поэтому необходимо построить дороги и в целом создать условия для для комфортного отдыха туристов. Касательно этого вопроса высказался и глава государства. Он выступает за развитие цивилизованного экологического туризма, что предполагает наличие соответствующей инфраструктуры, в первую очередь, комфортабельных отелей, - сказал аким Мангистауской области Серикбай Трумов.

Идею строительства сафари-отеля на территории урочища Бозжыра предложили инвесторы. На данном этапе проводится работа по созданию проекта. Инвестор предлагает построить отель на расстоянии в 2 км от так называемых "клыков". По готовности проект будет представлен на общественные слушания.

Стоит отметить, что данный проект - огромная возможность, которая нам предоставляется. Крупный инвестор вкладывает большие средства в развитие туризма всей страны. Быть зависимым только от нефти на данном этапе уже не актуально. Как показывает опыт многих стран, мы можем поднимать нашу экономику, развивая туризм. Тем самым открываются пути для развития малого и среднего бизнеса, решения вопроса занятости среди местных граждан. Уважаемые граждане, журналисты, несомненно я тоже патриот своей страны, я с трепетом отношусь к родной земле. Но я также буду рад, если наши граждане будут иметь хороший доход и тем самым улучшать свое благосостояние, - сказал Трумов.

Напомним, глава государства дал поручение Правительству пересмотреть проект строительства гостиницы с учетом согласованного мнения общественных советов, экспертов-экологов и государственных ведомств.

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