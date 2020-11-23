В Мангистауской области реализуют 14 инвестиционных проектов

Два проекта с участием иностранных инвесторов уже введены в эксплуатацию.

Мангистауская область твердо занимает позицию одной из лидирующих в Казахстане по привлечению инвестиций, сообщает zakon.kz.

В этом году в регионе планируется реализация 14 инвестиционных проектов на общую сумму 99,8 млрд. тенге. Благодаря этому работой будут обеспечены 1056 человек. Из них с участием отечественного капитала - 10 проектов на 27,4 млрд. тенге. 3 проекта на 70,5 млрд. тенге с участием иностранного капитала. И 1 проект на 1,9 млрд. тенге через механизм государственно-частного партнерства.

Об этом сообщил аким Мангистауской области Серикбай Трумов на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций.

Два проекта с участием иностранных инвесторов уже введены в эксплуатацию. Это открытый летом крупный курортный гостиничный комплекс "Риксос Актау", стоимостью 60,8 млрд тенге, где создано 635 новых рабочих мест. Второй проект – система подготовки и закачки морской/пластовой воды для применения в нефтяной отрасли. Стоимость проекта - 8,6 млрд. тенге, - сказал Трумов.

Стоит отметить, что реализация части проектов будет перенесена на следующий год. В итоге планируется ввести в эксплуатацию еще 21 проект на 81,1 млрд. тенге. Это даст возможность обеспечить работой порядка 2000 человек. 2 проекта будут реализованы с привлечением иностранных инвесторов, остальные 19 – отечественных.

Кроме того в регионе проделывается огромная работа для того чтобы поставить точку в вопросе дефицита питьевой воды. Уже к концу года показатель обеспеченности централизованным водоснабжением сельских населенных пунктов будет увеличен с 75,8% до 86,8%. Для содействия в реализации этих целей из бюджета выделено порядка 5,8 млрд. тенге.

Как пример - реализация проекта по строительству опреснительного завода стоимостью 21,4 млрд. теңге и мощностью 17 тыс. кубометров воды в сутки на месторождении Каражанбас. Также стоит отметить строительство опреснительного завода мощностью 50 тыс. куб. м в сутки в курортной зоне Кендерли, - сказал Трумов.

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