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Пьяная алматинка оскорбила полицейского и выложила видео в соцсети

Теперь ей грозит крупный штраф или арест.

Фото : akket.com23 ноября 2020, 17:07

В Алматы за публичное оскорбление полицейского будет наказана 20-летняя девушка, передает zakon.kz.

Как сообщается на официальном сайте МВД РК, факт оскорбления был выявлен во время мониторинга соцсетей -

Пользователь Instagram снимала на камеру сотрудников полиции и в это время оскорбила их нецензурными словами.

Автором видео оказалась 20-летняя гражданка К. В ходе допроса девушка сообщила, что она с друзьями сидела в машине, где они употребляли спиртные напитки. Один из участников застолья сел за руль в состоянии алкогольного опьянения, за что и был задержан сотрудниками полиции. Несогласная с действиями полицейских гражданка К. стала снимать их на сотовый телефон, сопровождая нецензурными комментариями. Видео она выложила в социальную сеть, - сообщили в полиции.

Указанный факт был зарегистрирован в ЕРДР по ст. 378 ч.1 УК РК (оскорбление представителя власти). По этой статье предусмотрено наказание штрафом в размере до 160 МРП либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 160 часов, либо арестом на срок до 40 суток.


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