Народная проектная работа в Туркестане - пример для других областей

Значительные положительные изменения произошли на 7 участках, реализованных на основе народного проекта совместно с жителями дворов.

Первый в стране народный проект реализуется в Туркестанской области, сообщает zakon.kz.

С июня текущего года в городе Туркестане совместно с местными жителями, представителями городского акимата, архитекторами, дендрологами, урбанистами и другими специалистами на благо жителей был инициирован уникальный проект по использованию пустующих земель в районе жилых домов областного центра. В результате вместо ранее заброшенных земельных участков были построены детские игровые площадки и места отдыха для пожилых людей, различные спортивные площадки для привлечения молодежи к здоровому образу жизни.

Значительные положительные изменения произошли на 7 участках, реализованных на основе народного проекта совместно с жителями дворов.

В частности, для благоустройства улицы Талканбаева, занимающей площадь 0.53 га, проведены работы по выравниванию и осыпанию улиц. Для жителей и гостей города созданы места отдыха. На территории объекта расположены областной центр крови, центральная больница и жилые дома.

Через городской центр занятости трудоустроено 6 человек, установлено 50 шт. световых ламп, 20 шт. скамеек и 4 зональных мест.

Для благоустройства площади по трассе Кызылорда проведены работы по озеленению территории восточной части, занимающей 1,62 га, где было занято 13 граждан и установлено 50 шт. светильников, 20 шт. скамеек и 4 шт. зональных скамеек.

На западной стороне Кызылординского шоссе в работах было задействовано 15 человек. Площадь данной территории составляет - 1,92 га. На данном объекте установлено 50 шт. светильников, 20 шт. скамеек и 4 шт. зональных скамеек.

4-й участок площадью 0,71 га - пересечение ул. Илекеева и ул. Абдурахманова. На территории, засеянной 150 саженцами и многолетними цветами, построены детская игровая площадка и футбольное поле. В центре города установлено 50 шт. светильников, 30 шт. скамеек и фонтанов.

Также для благоустройства улицы Майлина высажено 500 саженцев ивы и многолетних цветов. Для жителей города созданы зоны отдыха, установлены 20 шт. светильников, 20 шт. скамеек и 4-х зонные скамейки. А малые архитектурные и орнаментальные формы придают свою изюминку данному пятому участку.

Работы по благоустройству возле многоэтажных домов между улицей Торекулова и улицей Сыргак батыра ведутся на площади 1 га.

В соответствии с требованиями строятся игровые площадки, футбольные, баскетбольные площадки.

Трудоустроено 23 человека, установлено 15 шт. светильников, 10 шт. скамеек и 4-х зональных скамеек. Дополнительно в соответствии с новыми технологиями урны сейчас устанавливаются под землей.

По работе по озеленению и благоустройству сквера Аль-Фараби на данном участке высажено 1350 кв. м зеленого газона и многолетних цветов. В соответствии с требованиями были оборудованы детские игровые площадки, воркаут, мягкая резина (тартан) с покрытием для беговых целей.

Рядом с местами отдыха, построенными с учетом пожеланий и потребностей местных жителей, также высаживаются деревья. Ухаживать и поливать зеленые насаждения намерены и сами жители города.

Уникальный проект, успешно реализуемый на протяжении полугода по поручению главы области У. Шукеева, будет продолжен и в дальнейшем.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!