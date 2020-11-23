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Редкий гость: леопард забрел в Мангистаускую область

В Казахстане это редкий гость. Общая численность популяции леопарда насчитывает 870-1,3 тыс. особей.

Фото : кадр видео23 ноября 2020, 17:25

Фотоловушки в заповеднике в Мангистауской области запечатлели редкого в Казахстане гостя - переднеазиатского леопарда, передает zakon.kz.

Видеокадрами поделился министр экологии страны Магзум Мирзагалиев.

На территории Устюртского государственного природного заповедника замечен переднеазиатский леопард. Пятнистый хищник попал в объектив фотоловушки. Предположительно, на территорию заповедника леопард проник из соседнего Туркменистана, - написал он.

Министр сообщил, что в Казахстане этот редкий гость. Общая численность популяции леопарда насчитывает 870-1,3 тыс. особей, встречаются только в этом заповеднике.

Поэтому важно сохранять заповедник в надлежащем состоянии, соблюдать природоохранные меры на этой и других уникальных территориях страны. В нашей стране мониторингом переднеазитского леопарда занимаются сотрудники Устюртского заповедника совместно с проектом “Инициатива по пустыням Центральной Азии”. В настоящее время специалисты готовят биологическое обоснование по внесению леопарда в Красную книгу Казахстана, - отметил Мирзагалиев.


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