Ограничительные меры продлили в Туркестанской области

Кинотеатрам разрешено работать с заполняемостью не более 30%.

Главный государственный санитарный врач Туркестанской области Нышанов Нурбек подписал постановление от 20 ноября 2020 года «О продлении карантина и ограничительных мер на территории Туркестанской области», передает zakon.kz.

Так, в области запрещается:

- проведение массовых мероприятий (праздничных, спортивно-массовых, развлекательных культурно-массовых мероприятий, форумов, конференций, выставок, семинаров и т.д.), за исключением чемпионатов РК и республиканских соревнований без участия зрителей (при пустых трибунах), при условии соблюдения усиленного санитарно-дезинфекционного режима по согласованию с Главными государственными санитарными врачами районов, с одновременным скоплением не более 100 человек;

- деятельность развлекательных учреждений (ночные клубы, компьютерные клубы, караоке, бильярд, боулинг центры, детские игровые площадки и аттракционы в закрытых помещениях, батутов и другие);

- деятельность городских, общественных пляжей, аквапарков.

В то же время предписано обеспечить дистанционное обучение организаций образования, в том числе дистанционное проведение всех видов оценки знаний.

На территории области сохраняется карантин и соблюдение санитарно-дезинфекционного режима в медицинских организациях, медико-социальных объектах для пожилых и лиц с ограниченными возможностями, домах ребенка, детских домах, центрах социальной реабилитации, учебных заведениях для детей инвалидов интернатного типа.

Вместе с тем разрешено посещение парков, площадей и скверов, набережных и иных мест отдыха населения без развлекательных объектов группами не более 3 человек или членов одной семьи с соблюдением социальной дистанции;

Ограничивается лицам старше 65 лет выход на улицу без крайней необходимости.

Как уточняется в числе запрещенных мероприятий все массовые и семейные, а также памятные, связанные с массовым скоплением людей по месту жительства (поминок, дни рождения, юбилеи, проводы, кудалык, той, беташар и другое).

При проведении погребальных мероприятий допускается скопление до 30 человек (членов семьи) с соблюдением дистанции не менее 2 метра; соблюдение режима ношения маски и социальной дистанции не менее 1,5-2 м. на территории области.

Как отмечается, жители и гости области обязаны постоянно носить маску, особенно в общественном транспорте, в общественных местах (помещениях, предприятиях, учреждениях, рынках, объектах торговли и т.д.)» в общественных местах на открытом воздухе.

Что касается деятельности объектов,то АО «Казпочта» может работать с усиленным санитарнодезинфекционным режимом с 9.00 до 18.00 часов, с приостановлением деятельности в выходные (суббота-воскресенье) и праздничные дни; ЦОНы - с установлением графика работы в будние дни с 9.00 часов до 18.00 часов, с приостановлением деятельности в выходные (суббота-воскресенье) и праздничные дни.

Продовольственные и непродовольственные открытые рынки ограничили в работе в будние дни (понедельник-пятница) с 09.00 до 19.00 часов, в выходные (суббота-воскресенье) и праздничные дни с 09.00 до 17.00 часов, заполняемостью не более 30%, 4 кв.м на 1 посетителя.

Продовольственные и непродовольственные крытые рынки могут работать в будние дни (понедельник-пятница) с 09.00 до 19.00 часов, в субботу с 09.00 до 17.00 часов, заполняемостью не более 30%, 4 кв.м на 1 посетителя, с приостановлением деятельности в воскресные и праздничные дни.

Торговые развлекательные центры, торговые дома, торговые сети (заполняемостью не более 30%, 4 кв.м на 1 посетителя) ограничены в будние дни (понедельник-пятница) с 09.00 до 21.00 часов, в субботу с 09.00 до 17.00 часов, с приостановлением деятельности в воскресные и праздничные дни; 7) деятельность продовольственных гипермаркетов, супермаркетов, минимаркетов, магазинов у дома с 09.00 до 22.00 часов.

Деятельность объектов общественного питания с усиленным санитарно-дезинфекционным режимом, на открытом воздухе и в помещении с установлением в зале не более 50 посадочных мест, без проведения коллективных мероприятий, с соблюдением социальной дистанции не менее 2 м. от крайних соседних столов с 09.00 до 23.00 часов, за исключением объектов общественного питания, работающих в режиме доставки и на вынос.

При этом работа объектов общественного питания, расположенных в торгово-развлекательных центрах (в отдельных помещениях), при заполняемости не более 50 посадочных мест, без проведения коллективных мероприятий, с соблюдением социальной дистанции не менее 2 м. от крайних соседних столов в будние дни (понедельник-пятница) с 09.00 до 21.00 часов, в субботу с 09.00 до 17.00 часов, с приостановлением деятельности в воскресные и праздничные дни.

Строительные магазины, магазины по реализации дачного инвентаря, оптики, цветочные и зоомагазины в будние дни (понедельник-пятница) могут работать с 9.00 до 18.00 часов, с приостановлением деятельности в выходные (суббота-воскресенье) и праздничные дни.

Салоны красоты, парикмахерские, СПА-центры, объекты, оказывающие косметологические услуги (4 кв.м на 1-го посетителя,работают по предварительной записи, завести журнал заказов, пронумеровать и прошнуровать журнал записи,) с 09.00 до 21.00 часов.

Бани и сауны (заполняемость не более 50%, 4 кв.м на 1 посетителя) - с 10.00 до 21.00 часов.

Дежурные группы детских дошкольных учреждений принимают не более 15 человек, тоже самое детские кабинеты/центры коррекции, детские и взрослые образовательные центры - заполняемость группы - не более 15 чел., по предварительной записи (завести журнал заказов, пронумеровать и прошнуровать журнал) в будние дни (понедельник-пятница) с 09.00 до 18.00 часов, с приостановлением деятельности в выходные (суббота-воскресенье) и праздничные дни.

Медицинские центры также работают по записи, с соблюдением требований зонирования и усиленного санитарно-дезинфекционного режима.

Государственные органы (организаций, предприятий), органы квазигосударственного сектора, национальных кампаний, иных организаций, а также субъектов предпринимательства осуществляют деятельность с соблюдением социальной дистанции и усиленного санитарнодезинфекционного режима.

При этом не менее 50% офисных сотрудников остаются на дистанционной форме работы (при штатном расписании более 30 сотрудников); 18) деятельность аттракционов на открытом воздухе (дистанция, маски, регулирование потока) в будние дни (понедельник-пятница) с 10.00 до 20.00 часов, с приостановлением деятельности в выходные (суббота-воскресенье) и праздничные дни.

Объекты по оказанию услуг населению (объекты оказывающие типографические услуги, швейные мастерские, обувные мастерские, объекты по ремонту бытовой техники, обуви и одежды, химчистки, прачечные, ремонт телефонов, компьютеров, часов) работают в обычном режиме.

Бизнес-центры (страховые компании, услуги адвоката, нотариуса, бухгалтера и консалтинга, агентства по недвижимости, рекламные агентства, судебные исполнители и др.), ломбарды, букмекерские конторы - с установлением графика работы в будние дни (понедельник-пятница) с 09.00 до 18.00 часов, с приостановлением деятельности в выходные (суббота-воскресенье) и праздничные дни.

Предписано усилить санитарно-дезинфекционный режим станций технического обслуживания, автомоек, шиномонтажных, магазинов автозапчастей, автомоек «самообслуживания» при работе в обычном режиме.

Религиозным объектам (мечети, церкви, соборы, синагоги и др.) разрешено проведить коллективные богосулжения, за исключением жума намаз, с заполняемостью до 30%, но не более 100 человек в зале с усиленным санитарно-дезинфекционным режимом, с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.

Бассейны могут работать в индивидуальном формате (из расчета 5 кв.м, зеркала воды на 1 посетителя, по предварительной записи, завести журнал записи, пронумеровать и прошнуровать журнал записи) с 10.00 до 22.00 часов.

Школам разрешено со второй четверти 2020-2021 учебного года с соблюдением необходимых требований:

- обучение в обычном режиме в школах с контингентом от 5 до 300 человек, с численностью детей в классах до 15 человек;

- обучение в общеобразовательных школах в дежурных классах с 1 по 5 классы, в международных школах - до 7 класса по заявлению родителей при соблюдении комплектации классов не более 15 детей; 36) проведения совещаний (заседаний) в очном режиме (при отсутствии возможности их проведения в дистанционном формате) с соблюдением алгоритма работы.

Кинотеатрам разрешено работать с заполняемостью не более 30%, с усилением санитарно-дезинфекционного режима, соблюдением социальной дистанции и масочного режима.

В общественном транспорте необходимо контролировать обязательное ношение масок и заполняемость по количеству посадочных мест. Также говорится о необходимости увеличить количество общественного транспорта (автобусы, микроавтобусы) на линиях в час пик, установить равномерный график движения, в целях исключения скопления людей на остановках и в общественном транспорте.

При этом нужно обеспечить обработку общественного транспорта дезинфицирующими средствами на конечной остановке, открытие всех дверей, заполняемость по числу посадочных мест, установка в доступных для пассажиров местах санитайзеров с кожным антисептиком, с обязательным соблюдением социальной дистанции и ношением масок пассажирами и водителями.

Постановление вступает в силу со дня подписания.

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