Полиция Алматы переведена на усиленный режим

Активизирована работа оперативных подразделений ДП по розыску без вести пропавших лиц, уголовных преступников, а также разоблачению преступных групп.

Фото : ДП СКО

23 ноября в Алматы стартовало общереспубликанское оперативно-профилактическое мероприятие "Правопорядок". Задействованы сотрудники служб и подразделений полиции, совместно с военнослужащими Национальной гвардии, сообщает zakon.kz. Продлится ОМП по 30 ноября включительно. В этот период личный состав переведен на усиленный режим работы, в целях поддержания должного общественного порядка, предупреждения и пресечения правонарушений на улицах и в других общественных местах. В рамках отработки увеличена плотность полицейских нарядов на территории города. В рамках "Нулевой терпимости к правонарушениям" сотрудники полиции и военнослужащие прочесывают улицы, дворы, скверы, дачные массивы и другие общественные места. Полиция также проводит проверки по выявлению нарушений миграционного законодательства, в том числе в строительной и торговой сфере. Кроме того, проводится проверка владельцев гражданского оружия и лиц, стоящих на профилактическом учете полиции, – информировал начальник Управления местной полицейской службы ДП города Алматы Манап Саттаров. Активизирована работа оперативных подразделений ДП по розыску без вести пропавших лиц, уголовных преступников, а также разоблачению преступных групп, промышляющих кражами чужого имущества, квартирными кражами, угонами и др. ОПМ "Правопорядок" – это широкомасштабное мероприятие, направленное на оздоровление криминогенной обстановки, а также предупреждение, пресечение и профилактику преступлений и правонарушений, - говорится в сообщении пресс-службы МВД РК.

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