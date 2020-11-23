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Оксфордский словарь не смог выбрать слово 2020 года

Минувший год невозможно описать одной языковой единицей.

Фото : m24.ru23 ноября 2020, 18:20

Оксфордский словарь английского языка не смог определить слово 2020-го года, сообщает zakon.kz.

Лингвисты не сошлись во мнениях и решили, что минувший год невозможно описать одной языковой единицей.

Поэтому они выпустили отчет, в котором проанализировали новые явления в языке, появившиеся прежде всего из-за пандемии коронавируса.

Как отмечает издание ТАСС, лексикографы сформировали список слов, в который вошли наиболее упоминаемые слова, связанные с событиями уходящего года. Такими словами были признаны "коронавирус" (coronavirus), "COVID-19", "локдаун" (lockdown), "социальное дистанцирование" (social distancing) и "возобновление" (reopening).

Оксфордский словарь английского языка - главный исторический словарь английского языка, издаваемый издательством Оксфордского университета.


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