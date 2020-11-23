Мажилисмены: Механизмы использования пенсионных накоплений надо разъяснять населению

Методика определения "порогов достаточности" пенсионных накоплений будет пересматриваться с учетом изменений социально-экономических и демографических условий.

Депутаты Мажилиса на расширенном заседании Комитета по социально-культурному развитию обсудили вопросы использования населением части пенсионных накоплений, сообщает zakon.kz.

По информации пресс-службы Мажилиса, в обсуждении приняли участие представители министерств труда и социальной защиты населения, здравоохранения, индустрии и инфраструктурного развития, Агентства по регулированию и развитию финансового рынка, Единого накопительного пенсионного фонда, Жилстройсбербанка.

Открывая заседание, Председатель Комитета Бейбит Мамраев акцентировал внимание на том, что Глава государства в своём Послании народу поручил Правительству совместно с Национальным Банком проработать вопрос использования населением части своих пенсионных накоплений на улучшение жилищных условий, оплату дорогостоящего лечения или передачу в управление частным управляющим компаниям.

Необходимые для этого законодательные меры закреплены в проекте Закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам восстановления экономического роста", где предусмотрены изменения в действующее пенсионное законодательство. Законопроект был одобрен в первом чтении на пленарном заседании Мажилиса 4 ноября.

По словам Первого вице-министра труда и социальной защиты населения Акмади Сарбасова, право на изъятие части пенсионных накоплений из Единого накопительного пенсионного фонда будет предоставлено имеющим пенсионные накопления работающим гражданам, которые смогут использовать часть суммы, превышающую "порог достаточности". Пенсионеры, чья пенсия составляет не менее 40% от размера ранее получаемой заработной платы, смогут использовать не более 50% оставшейся суммы пенсионных накоплений. А также граждане, уже оформившие себе пенсионный аннуитет и имеющие еще накопления – в пределах оставшейся суммы пенсионных накоплений.

Особое внимание в ходе обсуждения законодательных новшеств уделено вопросу определения "порога достаточности".

Методика определения "порогов достаточности" пенсионных накоплений будет пересматриваться с учетом изменений социально-экономических и демографических условий в стране,- пояснил Акмади Сарбасов.

В завершение заседания Бейбит Мамраев отметил необходимость дальнейшего всестороннего обсуждения данного законопроекта, имеющего большую важность для всех казахстанцев.

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