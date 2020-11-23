Российского футболиста в США отстранили от матчей за отказ вставать на колено

К тому же он поддержал одноклубника, который заявил, что ставить в основной состав неопытного чернокожего игрока ради сомнительных целей — неприемлемо.

Российский футболист Валерий Сарамутин был отстранен от матчей за "Остин Боулд" после того, как отказался преклонить колено в знак солидарности с движением Black Lives Matter ("Жизни чернокожих важны"), сообщает zakon.kz.

Спортсмен рассказал "Спорт-Экспресс", что после убийства чернокожего охранника Джорджа Флойда в мае этого года всех игроков Объединенной футбольной лиги (USL) попросили вставать на колено перед матчами в поддержку BLM, однако россиянин не стал этого делать.

Перед первым матчем после карантина все на поле встали на колено в поддержку движения Black Lives Matter. Я не встал, и ко мне у клуба возникли вопросы. Тренер говорил, что мне надо подумать над своим поведением. Состоялась беседа и с президентом (кстати, белым), он убеждал меня: "Пойми, это не для тебя, это проявление уважения". А я отвечал, что не понимаю, зачем это нужно делать. С игроками, кстати, конфликтов не было, — сказал Сарамутин.

Сразу после этого инцидента он вновь попал на глаза начальству. Сарамутин поддержал одноклубника, который заявил, что ставить в основной состав неопытного чернокожего игрока ради сомнительных целей — неприемлемо. Теперь, с его слов, он больше не попадает в заявки на матчи. Как только сезон завершится, Сарамутин вернется в Россию. Спортсмен не знает, что будет делать дальше.

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