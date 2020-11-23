Назначен глава Госцентра поддержки национального кино

Им стал Есетжан Косубаев.

Приказом министра культуры и спорта РК Есетжан Косубаев назначен председателем правления НАО "ГЦПНК", сообщает zakon.kz.

Ответственный секретарь Министерства культуры и спорта Республики Казахстан Бакытжан Темирболат представил коллективу Киноцентра нового руководителя, передает пресс-служба киноцентра.

Есетжан Муратович Косубаев, работал в органах государственного управления, возглавлял министерство культуры, информации и спорта РК, руководил общественными структурами и медиакомпаниями, выступал организатором различных проектов в сфере культуры.

Родился в 1955 году в Алма-Ате. В 1980 году окончил исторический факультет Казахского государственного университета им. С.М.Кирова. Принимал участие в организации и проведении крупных международных мероприятий, общественных акций и форумов искусств. В разные годы был генеральным директором продюсерской фирмы "АРТ-Центр", продюсером и ведущим ретро-фестиваля "Алматы - моя первая любовь", стоял у истоков создания международного музыкального фестиваля "Азия дауысы". Входил в попечительский совет проекта "Асыл мура", благодаря которому удалось восстановить свыше полутора тысяч архивных записей с произведениями выдающихся казахских композиторов.

В течение ряда лет, возглавлял культурно-общественные институты. Имеет опыт работы руководителя коммерческих и финансовых структур. Работал заместителем генерального директора Фонд культурного, социального и научно-технического развития Казахстана, вице-президентом Детского благотворительного фонда "Бобек", президентом общественного фонда "Kazenergy". Являлся председателем правления АО "Алтын-Алма", членом правления Национальной экономической палаты Казахстана "Союз "Атамекен".

Имеет большой опыт работы в органах государственного управления. В 2002 году назначен руководителем пресс-службы Администрации Главы государства. В 2004 году — заведующий отделом по связям с общественностью и прессой управления внутренней политики Администрации Президента РК. С 2004 по 2006 годы – министр культуры, информации и спорта Республики Казахстан.

Есетжан Муратович участвовал в становлении и развитии отечественных медиаструктур, кино и телевидения. Возглавлял совет директоров компании "Рауан Медиа Групп". В 1998 году стал генеральным директором Первого международного кинофестиваля "Евразия" - крупнейшего кинофорума Центрально-Азиатского региона. Является членом Евразийской телевизионной академии (г. Москва). В 2001 году назначен председателем правления ЗАО "Республиканская корпорация "Телевидение и радио Казахстана" - ведущей медиакорпорации Казахстана. В творческой биографии Е.Косубаева есть и личный актерский опыт, в том числе исполнение главной роли в фильме известного советского режиссера Юрия Чулюкина "И в шутку, и всерьез..." (1963 г.). В настоящее время является независимым директором и членом совета директоров крупнейшей киностудии страны - АО "Казахфильм" им. Шайкена Айманова.

Награжден орденами "Курмет", "Достык" 2 степени, "Долг и честь" Российского Комитета ветеранов Чернобыля, а также многочисленными медалями и почетными знаками, среди которых Знак ЦК ВЛКСМ "Трудовая доблесть", Почетный знак "Участник ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, медали "Шапагат", "10 лет Независимости РК", "20 лет Конституции РК" и многие другие. Имеет целый ряд благодарственных писем от Президента Республики Казахстан.

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