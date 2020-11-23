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Двое суток получил покупатель за отказ надеть маску и оскорбление продавщицы

Кроме того, он заплатит штраф 41 600 тенге.

Фото : Кадр из видео23 ноября 2020, 19:31

Покупатель в Костанайской области получил штраф и двое суток административного ареста после того, как отказался надеть маску и обругал продавщицу, сообщает zakon.kz.

Происшествие попало на видео, передает Alau.kz.

На кадрах мужчина агрессивно требует сдачу с покупки. Продавщица просит его надеть маску, как того требуют правила магазина. В ответ мужчина ее нецензурно оскорбляет.

Суд рассмотрел его поведение по двум статьям — по статье 434 часть 1 “Мелкое хулиганство” и по статье 425 “Нарушение карантина”. Мужчина получил двое суток ареста и штраф 41 600 тенге", - сообщили в пресс-службе ДП Костанайской области.


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