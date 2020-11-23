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Какие области находятся в красной зоне

Показатель репродуктивности вируса по республике составляет 1,07. Заполняемость инфекционных коек — 22%.

Фото : ridna.com.ua23 ноября 2020, 19:53

Премьер-министр РК отметил, что рост заболеваемости коронавирусом фиксируется практически во всех регионах Казахстана, сообщает zakon.kz.

Аскар Мамин провел селекторное заседание Межведомственной комиссии (МВК) по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории РК, передает официальный сайт премьер-министра.

Показатель репродуктивности вируса по республике составляет 1,07. Заполняемость инфекционных коек — 22%, реанимационных — 17%. В "красной зоне" находятся 5 регионов: Восточно-Казахстанская, Павлодарская, Костанайская, Северо-Казахстанская, Акмолинская области.

В "желтой зоне" 2 региона: Западно-Казахстанская область и город Нур-Султан.


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