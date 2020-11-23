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Вынесены приговоры по строительству скандального аттракциона в Рудном

Тлеуова посадили на 10 лет, Гаврильчика на 8.

Фото : Informburo.kz23 ноября 2020, 20:21

В Костанае вынесен приговор представителями заказчика и подрядчика строительства скандального аттракциона в Рудном, сообщает zakon.kz.

Подсудимые признаны виновными практически по всем предъявленным им статьям, передает Наша Газета.

Экс-руководителя отдела строительства акимата Рудного Динмухамбета Тлеуова приговорили к 10 годам тюремного заключения.

Доказано, что из 330 млн тенге бюджетных средств, выделенных на аттракцион, почти 167 млн тенге не были потрачены на строительство. Для этого был привлечен юрист подрядной фирмы ТОО "АлатауГорСтрой" Александр Гаврильчик. Из всей суммы 52 млн тенге достались Тлеуову.

Правонарушения касались нескольких объектов, которые строились в Рудном. Но самым дорогостоящим было колесо обозрения.

Отбывание наказания исчисляется с 27 сентября 2019 года, когда он был водворен в СИЗО.

Александр Гаврильчик, обвиненный в хищении бюджетных средств, пособничестве в мошенничестве и подделке официальных документов, приговорен к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении средней безопасности.

Гаврильчик подделывал подписи на актах выполненных работ и признал этот факт в суде.

Из семи подсудимых, вовлеченных в орбиту этого уголовного разбирательства, шестеро были наказаны разными сроками лишения свободы, от полугода до десяти лет. Только один взяткодатель остался на свободе, но обязан выплатить государству 3 млн тенге или 15-кратный размер взятки в размере 200 тыс. тенге, которые он дал Тлеуову.


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