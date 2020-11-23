Горячие новости
Читайте также

В Карабахе погиб азербайджанский военный, российский миротворец ранен

Взрыв произошел, когда совместная группа вела поиски погибших в Тертерском районе.

Фото : jnwmw.com23 ноября 2020, 21:23

В Карабахе погиб азербайджанский военный. Ранены российский миротворец и 4 сотрудника МЧС НКР. Это произошло при взрыве мины у Мадагиза в Карабахе, сообщает zakon.kz.

Взрыв произошел 23 ноября, когда совместная группа по обмену телами погибших военнослужащих в составе российских миротворцев, представителей Вооруженных сил Азербайджана, МЧС Нагорного Карабаха и Международного комитета Красного Креста вели поиски погибших в Тертерском районе.

Как передает Минобороны РФ, миротворца доставили в госпиталь в Баку, угрозы жизни нет.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты