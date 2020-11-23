В Карабахе погиб азербайджанский военный, российский миротворец ранен

Взрыв произошел, когда совместная группа вела поиски погибших в Тертерском районе.

В Карабахе погиб азербайджанский военный. Ранены российский миротворец и 4 сотрудника МЧС НКР. Это произошло при взрыве мины у Мадагиза в Карабахе, сообщает zakon.kz.

Взрыв произошел 23 ноября, когда совместная группа по обмену телами погибших военнослужащих в составе российских миротворцев, представителей Вооруженных сил Азербайджана, МЧС Нагорного Карабаха и Международного комитета Красного Креста вели поиски погибших в Тертерском районе.

Как передает Минобороны РФ, миротворца доставили в госпиталь в Баку, угрозы жизни нет.

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