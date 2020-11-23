Глава казахстанского МИД встретился с генсеком Тюркского совета

Собеседники обсудили актуальные для тюркского мира вопросы.

Министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди провел переговоры с Генеральным секретарем Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркского совета) Багдадом Амреевым, сообщает zakon.kz.

Собеседники обсудили актуальные для тюркского мира вопросы, передает пресс-служба МИД РК.

Министр подписал протоколы о шкале обязательных взносов в бюджеты Тюркской академии и Фонда тюркской культуры и наследия.

Тюркский совет был образован 3 октября 2009 года по инициативе Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Нурсултана Назарбаева, который был в 2019 году избран Почетным председателем данного объединения. Штаб-квартира международной организации находится в городе Стамбул. Казахстан, Азербайджан, Кыргызстан, Турция, Узбекистан являются членами организации, а Венгрия имеет статус наблюдателя.

Тюркская академия также была создана по инициативе Елбасы 25 мая 2010 года. Штаб-квартира - в городе Нур-Султан.

Фонд тюркской культуры и наследия создан 23 августа 2012 года по инициативе Президента Азербайджана Ильхама Алиева. Штаб-квартира - в городе Баку.

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