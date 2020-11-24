Ребенка заперли на пять дней в квартире без еды и света

Местоположение матери неизвестно. Но трезвой соседи ее видели редко и она уже пропадала на несколько дней и раньше.

Ребенок провел пять дней без света и еды в московской квартире, сообщает zakon.kz.

Как сообщает телеграм-канал Life Shot, мать заперла 10-летнего сына в квартире и ушла в неизвестном направлении.

Курящий на лестничной площадке сосед услышал просьбы мальчика о помощи. Он просил еды, но не хотел, чтобы вызывали правоохранителей. Однако соседи все-таки обратились и к МЧС, и к полиции, и к врачам.

Также жильцы отмечают, что и прежде периодически подкармливали мальчика.

Спасатели вскрыли дверь, а скорая помощь доставила ребенка в больницу. Местоположение матери неизвестно. Но трезвой соседи ее видели редко и она уже пропадала на несколько дней и раньше. Годом ранее органы опеки пытались забрать ребенка у матери, но безуспешно.

Прокуратуре поручили провести проверку по данному факту. Представители ведомства оценят исполнение законодательства о несовершеннолетних. Кроме того, оценке подвергнутся действия родителей и уполномоченных органов по выявлению семейного неблагополучия.

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