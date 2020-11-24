В СКО парень сгорел заживо. Предварительная версия - самоубийство

Друзья потушили его с помощью воды и одеял, вызвали скорую и полицию.

Трагедия произошла в селе Бесколь Кызылжарского района. Пятеро молодых жителей Петропавловска сняли частный дом, чтобы отметить 18-летие одного из них, сообщает zakon.kz.

Вечером они заехали, утром один из них вышел в "кочегарку" покурить. Через некоторое время он выбежал оттуда весь в огне. Друзья потушили его с помощью воды и одеял, вызвали скорую и полицию, передает Муниципальный телеканал СКО.

С обширными ожогами парня доставили в больницу. В кочегарке свидетели нашли горящую канистру с растворителем.

Бахтияр Есимов, заместитель начальника отдела полиции Кызылжарского района:

Канистра, со слов свидетелей, горела. Они вынесли ее на улицу. Но, естественно, она потухла. Мы изымали уже не горящую. Парень в этот же день в вечернее время скончался в больнице, не приходя в сознание. Предварительная версия — самоубийство. По данному поводу начато досудебное расследование по статье 105 части 1 УК РК. Назначен ряд экспертиз.

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