Во Франции начинается суд над экс-президентом Саркози

Ему грозит до 10 лет тюрьмы и штраф до 1 миллиона евро.

Бывший президент Франции Николя Саркози предстал перед судом. В Париже началось разбирательство по громкому делу о коррупции, в котором 65-летний политик – главный фигурант, сообщает zakon.kz.

Саркози обвиняют и в злоупотреблении влиянием. В деле фигурируют записи разговоров Саркози, сделанные в 2013 году для расследования причастности ливийского диктатора Муаммара Каддафи в его предвыборной кампании 2007 года, передает bfmtv.

Следует заметить, что Николя Саркози свою вину отрицает.

Впервые в современной французской истории на скамье подсудимых оказался экс-глава государства. Жаку Шираку когда-то удалось избежать этой процедуры по состоянию здоровья.

Судебный процесс продлится до 10 декабря. Саркози грозит до 10 лет тюрьмы и штраф до 1 миллиона евро.

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