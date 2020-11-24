Горячие новости
Читайте также

Во Франции начинается суд над экс-президентом Саркози

Ему грозит до 10 лет тюрьмы и штраф до 1 миллиона евро.

Фото : Exame24 ноября 2020, 01:14

Бывший президент Франции Николя Саркози предстал перед судом. В Париже началось разбирательство по громкому делу о коррупции, в котором 65-летний политик – главный фигурант, сообщает zakon.kz.

Саркози обвиняют и в злоупотреблении влиянием. В деле фигурируют записи разговоров Саркози, сделанные в 2013 году для расследования причастности ливийского диктатора Муаммара Каддафи в его предвыборной кампании 2007 года, передает bfmtv.

Следует заметить, что Николя Саркози свою вину отрицает.

Впервые в современной французской истории на скамье подсудимых оказался экс-глава государства. Жаку Шираку когда-то удалось избежать этой процедуры по состоянию здоровья.

Судебный процесс продлится до 10 декабря. Саркози грозит до 10 лет тюрьмы и штраф до 1 миллиона евро.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты