Раненых реанимировали в цветочном магазине - очевидцы о взрыве в кафе

Ударная волна была такой сильной, что в ближайших домах потрескались оконные стекла.

Взрыв в кафе Нур-Султана, где погибла женщина и пострадали несколько человек, кроме прочего не на шутку напугал окружающих, сообщает zakon.kz.

Ударная волна была такой сильной, что в ближайших домах потрескались оконные стекла, передает Astana TV.

Первые раненые подбежали к цветочному магазину неподалеку. Реанимировали их прямо в офисе.

У них были ссадины, царапины и кровь бежала. Было очень страшно, мы ничего не поняли сперва. Ажиотаж, шум, кричали, плакали, здесь был дым, запах нехороший, - вспоминает жительница Нур-Султана Нуржайнар.

Мы находились в это время дома. Мы слышали какой-то хлопок, как будто такая волна, как будто качнуло. И потом по истечении времени нам сказали, что был взрыв в Чубарах, в частном доме, где готовилась пища на вынос. Вот и все что я слышала. Когда я вышла я видела, что скорые подъезжали, пожарные, - рассказывает жительница Нур-Султана Батима.

Предварительной причиной пожара называют взрыв газового баллона.

Семье погибшей женщины столичный акимат выплатит 1 млн тенге.

По данным хозяев заведения, все пострадавшие были работниками кафе. Клиентов в момент ЧП не было.

В полиции уже завели уголовное дело за нарушение правил пожарной безопасности. Виновника могут осудить на семь лет.

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