24 ноября по Казахстану ожидается туман и гололед
Местами по республике пройдет снег.
Фото : zakon.kz.24 ноября 2020, 06:00
Прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 24 ноября, сообщает zakon.kz.
По-прежнему, на большую часть республики оказывает влияние антициклон, с которым на юге, северо-западе и севере сохраняется погода без осадков, а на остальной части республики под влиянием фронтальных разделов местами пройдет снег, на западе – осадки (снег, дождь), - говорится в сообщении РГП "КАЗГИДРОМЕТ".
Местами по республике ожидаются туман, гололед.
В Жамбылской, Туркестанской, Атырауской, Костанайской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской, ночью и утром в Акмолинской, Алматинской областях местами ожидается туман.
В Павлодарской, Мангистауской, Западно-Казахстанской областях местами ожидаются туман, гололед.
Прогноз погоды в Алматы: днем -6°, ясно.
Прогноз погоды в Нур-Султане: днем -8°, облачно.
Прогноз погоды на 24 ноября.
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