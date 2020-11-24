24 ноября по Казахстану ожидается туман и гололед

Местами по республике пройдет снег.

Прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 24 ноября, сообщает zakon.kz.

По-прежнему, на большую часть республики оказывает влияние антициклон, с которым на юге, северо-западе и севере сохраняется погода без осадков, а на остальной части республики под влиянием фронтальных разделов местами пройдет снег, на западе – осадки (снег, дождь), - говорится в сообщении РГП "КАЗГИДРОМЕТ".

Местами по республике ожидаются туман, гололед.

В Жамбылской, Туркестанской, Атырауской, Костанайской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской, ночью и утром в Акмолинской, Алматинской областях местами ожидается туман.

В Павлодарской, Мангистауской, Западно-Казахстанской областях местами ожидаются туман, гололед.

Прогноз погоды в Алматы: днем -6°, ясно.

Прогноз погоды в Нур-Султане: днем -8°, облачно.

Прогноз погоды на 24 ноября.

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