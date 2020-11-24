Бедные слои населения могут не получить вакцину от COVID-19 - ВОЗ

Было отмечено, что власти всех стран должны справедливо распределить вакцину для всех слоев населения.

После того, как появилась вакцина против коронавируса COVID-19, возник риск того, что бедные слои населения не смогут получить это лекарство, сообщает zakon.kz со ссылкой на РБК.

Об этом в ходе онлайн-брифинга в Женеве заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус, передает Reuters.

По его словам, в настоящее время существует огромный риск того, что самые бедные и уязвимые люди "будут растоптаны в погоне за вакциной". Гебрейесус считает, что власти всех государств должны справедливо распределить вакцину между своими гражданами.

Глава ВОЗ отметил, что на реализацию задач международной инициативы ACT-Accelerator, направленной на обеспечение всеобщего доступа к вакцинам от COVID-19, тестам и терапевтическим средствам, требуется срочно изыскать $4,3 млрд.

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