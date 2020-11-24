Китай запустил аппарат для доставки лунного грунта на Землю

Он впервые за последние 40 лет соберет грунт на Луне и вернется на Землю с образцами.

Китай успешно запустил ракету "Чанчжэн-5" с зондом "Чанъэ-5" для исследования Луны, сообщает zakon.kz со ссылкой на РБК.

Он впервые за последние 40 лет соберет грунт на Луне и вернется на Землю с образцами. Миссия продлится 23 дня — столько пройдет с момента запуска до приземления аппарата в Монголии, - сообщается на сайте Китайского национального космического управления (CNSA).

По плану китайского космического агентства, "Чанъэ-5" долетит до Луны примерно за 4,5 дня, 27 ноября соберет образцы и доставит лунный грунт на Землю уже в конце декабря 2020 года.

Аппарат состоит из четырех модулей — служебного модуля для двигателя, спускаемого аппарата, разгонного блока для вывода аппарата обратно на орбиту и корабля для повторного входа в атмосферу Земли. Для сбора лунного грунта "Чанъэ-5" оснастили особой дрелью, которая просверлит реголит на глубину до двух метров, при этом часть грунта соберет с поверхности специальным совком.

Весь процесс сбора образцов займет около 48 часов. После этого ускоритель на верхушке спускаемого аппарата отстрелит "Чанъэ-5" на лунную орбиту. Там у него будет 3,5 часа на автоматическую стыковку со служебным модулем для возвращения на Землю.

Местом посадки "Чанъэ-5" намеренно выбрали Пик Рюмкера в Океане Бурь —считается, что горная вершина образовалась из ранее активного щитового вулкана. Там китайские ученые рассчитывают собрать более молодой лунный грунт, чем когда-либо собирали раньше — его возраст составит 1-2 миллиарда лет, в то время как миссии "Аполлон" и "Луна" доставляли на Землю образцы возрастом более трех миллиардов лет. Это позволит исследователям лучше изучить эволюцию Луны, когда она еще была геологически активной.

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