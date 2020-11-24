Большая мусорная свалка: Актюбинцы жалуются на мусор, который не вывозят неделями

По данным чиновников, всего 40% актюбинцев регулярно оплачивают услуги за вывоз мусора.

В Актобе городские дворы утопают в отходах, которые неделями не вывозят, сообщает zakon.kz со ссылкой на телеканал КТК.

Актюбинцы никак не могут добиться чистоты. Городские дворы утопают в отходах, которые неделями не вывозят. И это при том, что жители теперь платят коммунальщикам в два раза больше, чем раньше.

Особенно часто жалуются жители окраин. К примеру, район "Жилгородка". По словам местных, последний раз коммунальщиков они видели полмесяца назад.

Может, неделю. Может, полторы. И так постоянно. Тариф подняли, а прогресса никакого нет. Вообще никакого прогресса!, – заявила горожанка Гульмира Жетпысбаева.

На работу коммунальных служб жители Актобе жалуются не первый год. Чего только не предпринимали чиновники для того, чтобы улучшить сервис. Реорганизовали старое предприятие, привлекли новые фирмы. Только вот чище город так и не стал.

Недавно тариф на вывоз отходов со 100 тенге подняли до 200. В акимате надеялись, что теперь все службы начнут работать без нареканий.

Город растет, сами видите. Новые районы появляются, новые дома. Поэтому компании, занимающиеся вывозом мусора, просто не успевают обслуживать абонентов, – пояснил заместитель руководителя отдела ЖКХ акимата Актобе Мирас Ажибаев.

Теперь чиновники намерены объявить конкурс и найти еще две дополнительные компании для вывоза мусора.

Сами же коммунальщики жалуются, что это неблагодарный и неприбыльный бизнес. Мол, абоненты не платят исправно за услуги.

По данным чиновников, всего 40% актюбинцев регулярно оплачивают услуги за вывоз мусора. Говорят, самые дисциплинированные в этом плане – пенсионеры. Правда, какая на сегодня задолженность перед поставщиками услуг, в акимате сказать затруднились.

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