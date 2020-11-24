Как можно бороться с кибербуллингом, рассказал эксперт

Важно институционально изменить законодательство - Кривошеев.

Кибербуллинг - явление, с которым сегодня может столкнуться любой из нас. Это травля, преследования и оскорбления в Интернете. Понятие относительно новое. Но уже актуальное для Казахстана, сообщает zakon.kz.

Как и весь мир, Казахстан столкнулся с незащищенностью граждан от "травли в интернете". В первую очередь от этого страдают дети. Пришло время принять законодательные меры по защите граждан, особенно детей от кибербуллинга, - сказал Президент Касым-Жомарт Токаев в Послании народу Казахстана.

И, действительно, слишком часто мы наблюдаем в сети "потерявших берега" граждан, которые с ложным ощущением безнаказанности, стремятся растоптать и уничтожить тех, кто им не угоден. С вопросом, что такое кибербуллинг - виртуальное хамство или реальное преступление против прав человека, мы обратились к журналисту, известному обозревателю Денису Кривошееву, неоднократно принимавшему участие в ТВ-программах и конференциях по проблеме кибербуллинга в Нур-Султане и Алматы.

По словам Кривошеева, изгнание неугодных из племени было самым страшным наказанием в первобытную эпоху.

Но первобытная эпоха закончилась. И все перешло в область высоких технологий. При этом дело упростилось и стало доступным каждому. Если раньше, чтобы высказать свое мнение, надо было кем-то стать, получить право выступить, опубликоваться, то сейчас, чтобы вынести "приговор" любому человеку, не нужно никаких фактов, да и особого ума. Достаточно негативно высказаться в соцсетях, выливая собственные страхи, неуверенность, комплексы на того, кто думает иначе, чем ты. Чем мощнее кампания буллинга, тем развязнее ведут себя комментаторы, потому что создается "эффект толпы". И происходит суд Линча, только в виртуальном пространстве. Можно привести множество примеров. Из последнего: травля группой лиц детского омбудсмена Аружан Саин. Или нашумевшая история, которая еще не закончилась - с жесточайшим кибербуллингом семьи погибшей девочки Лизы Пылаевой. Когда травле и преследованиям в соцсетях подвергаются мама, родные погибшего ребенка, а старшие брат и сестра даже вынуждены были из-за преследований покинуть Алматы, поменять город проживания, школу, что для подростков, понятно, очень травматично, - отметил он.

- Сравнительно новая проблема кибербуллинга действительно актуальна для Казахстана уже на государственном уровне?

- Казахстан идет по тому же пути, что и все страны мира. Но с точки зрения права здесь меньше возможностей защититься. Судебный процесс не приносит той выгоды, как в Европе, в США, где моральный ущерб оценивается существенно. У нас оценка морального ущерба за оскорбления в сети может колебаться от 150 тысяч тенге до 5 миллионов... Не так много, если у организаторов буллинга есть финансы.

- Так, все-таки, кибербуллинг - хамство или преступление?

- С точки зрения человеческой морали любое оскорбление - это преступление, особенно если оно не подкреплено никакими фактами, кроме безответственных заявлений и постов в соцсетях. Конечно, в интернете важно, кто первым кого обвинил: "Я выкинул свое ..., а ты, давай, оправдывайся!"

- Почему в РК даже фигуры, называющие себя общественными деятелями, порой участвуют в травле, преследуют и оскорбляют людей? Что это за "дикое поле" в сети?

- Люди хотят свои пять минут славы, быть в центре внимания. Поэтому и общественные деятели", которые позволяют себе участвовать в травле, делают это сознательно. Интернет для них - часто единственное "окошко", где такой человек может обрести вес. Но это ощущение обманчивое, последователи в сети не всегда придут к тебе на помощь в жизни. Они просто твои читатели.

- Ваши собственные предложения, как можно и нужно бороться с кибербуллингом?

- Важно институционально изменить законодательство. Есть, например, практика создания экономических судов. Так же нужно завести отделы, которые будут противостоять кибербуллингу, где специалисты хорошо понимают, что такое соцсети. И не путают "аккаунты с постами". Не каждый полицейский может расследовать дело, связанное с кибербуллингом. Не каждый судья понимает, в чем тут смысл. Должны появиться общественные организации для поддержки жертв кибербуллинга. Созданием одной из таких организаций я как раз сейчас занимаюсь. Должно быть полноценное реагирование на любые попытки сетевого буллинга, которые, конечно, будут только учащаться. Если будем пресекать мелкие преступления, то и крупные будут совершаться куда реже. Так победим!

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