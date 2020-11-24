Парламент принял бюджет на 2021-2023 годы

По итогам голосования депутатов принято положительное решение.

На пленарном заседании Мажилис Парламента принял проект Республиканского бюджета на 2021-2023 годы, согласившись с правками Сената, передает zakon.kz.

19 ноября законопроект рассмотрен на заседании Сената. По его итогам внесено 39 поправок по структуре расходов бюджета. Увеличены республиканского бюджета на 15,2 млрд в 2021 году и на 4,7 млрд тенге в 2022 году за счет перераспределения резервов правительства.

Осуществлено перераспределение расходов между госорганами в 2021 году на 22,5 млрд в 2022 году на 636 млн тенге и в 2023 году на 1,2 млрд тенге. Таким образом, поправки не меняют параметры бюджета на 2021-2023 годы.

Секретарь Комитета по финансам и бюджету Мажилиса Татьяна Яковлева сообщила, что депутаты считают возможным поддержать эти поправки.

По итогам голосования депутаты приняли положительное решение.

Известно, что перераспределение расходов связано с борьбой с коронавирусом.

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