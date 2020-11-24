Столичные жилые массивы Коктал-1 и Коктал-2 подключат к газу к концу года

В Нур-Султане количество частных домов с газоснабжением доведут до 6 тысяч.

На сегодня более 5 тыс. домов обеспечены доступом к системе газоснабжения, до конца года доведем количество до 6 тыс. домов, сообщил на заседании правительства аким столицы Алтай Кульгинов, передает корреспондент zakon.kz.

Строительство газораспределительных сетей в столице разделены на три очереди. Реализация первой очереди с 9 пусковыми комплексами начата осенью 2019 года. На сегодня завершено строительство подводящего газопровода к жилому массиву Коктал. В жилом массиве Железнодорожный продолжено 100 % распределительных сетей. Для обслуживания указанные сети переданы в АО "КазТрансГаз Аймак", — сказал Кульгинов.

По его словам, на завершающей стадии находятся часть агрогородка, жилые массивы Коктал 1 и Коктал 2. В частности на Коктал 1 работы выполнены на 90 %, на Коктал 2 завершены строительно-монтажные работы, АО "КазТрансГаз Аймак" самостоятельно ведет работы по газификации массивов Когержан, Мичурино, Интарнациональное.

В целом, как уточнили на заседании, в жилых массивах, где проживает четверть населения столицы, уже проложено порядка 300 км газопровода.

В следующем году будут введены три пусковых комплекса, которые полностью обеспечат газом жилые массивы, агрогородок и Юго-Восток. Жители частного сектора уже подводят к своим домам природный газ. На сегодня более 5 тыс. домов обеспечены доступом к системе газоснабжения. До конца года доведем количество до 6 тыс. домов, — сообщил аким столицы.

Он добавил, что ежегодно в столице вводится свыше 2 млн кв метров жилых и коммерческих площадей. ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 обеспечивают тепловой энергией данные объекты.

Поэтому в этом году работу ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 частично перевели на газ. Также работа по переводу оставшихся котлов на газ будут продолжены, — заключил Кульгинов.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!